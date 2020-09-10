رياضة | وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المدرب النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على أنباء أهتمام الشياطين الحمر بالتعاقد مع الأنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر يونايتد قد انفق 35 مليون جنيه إسترليني فقط للتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي في بداية الشهر.

وقال المدرب النرويجي على أنباء تعاقده مع سانشو في تصريحات نقلها موقع " جول العالمي " قائلاً :" أنا سعيد للغاية بالعمل مع هؤلاء اللاعبين والفريق. نحاول دائمًا التحسين ومعرفة ما إذا كان هناك أي طريقة ممكنة يمكننا من خلالها تحسين هذا الفريق وإحضار لاعبين إلى ذلك. المستوى المناسب من الجودة والشخصية الصحيحة ولديهم جميع المعايير الصحيحة".

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وأضاف :"نعلم جميعًا أن هذا الصيف وهذا العام كان عامًا غريبًا للغاية ومن المهم أن يفهم الجميع أن هذا له تأثير على كرة القدم. لا يستطيع الجميع إنفاق الملايين والملايين ".

عندما سُئل عن عدد اللاعبين الذين يود إضافتهم إلى فريقه في المجموع هذا الصيف ، أجاب سولشاير: "لم أضع لنفسي هدفًا أبدًا ، مثل تسجيل 20 هدفًا كلاعب. عليك فقط الذهاب يومًا بعد يوم ، والتأكد من تطويرك وتحسن".

وتابع :"لدينا رؤية للمكان الذي نريد أن نصل إليه ولكن نعرف أشياء كثيرة يمكن أن تعترض طريقنا. أنا أؤمن برؤية كيف يتطور الفريق والنادي.

واختتم :"نحن نطور فريقًا، بعد عام أو نحو ذلك من إعادة بناءنا. كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصيف الماضي وطوال الموسم رأينا كيف يتحسن هذا الفريق ويتعود على بعضنا البعض".