رياضة | الرجاء يفوز على أبو قير في مباراة مثيرة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء يفوز على أبو قير في مباراة مثيرة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، فوزا عريضا، على حساب فريق ، أبو قير للأسمدة، ثلاثية مقابل هدف، في اللقاء المثير، الذي أقيم مساء الخميس، ببرج العرب، استعداداً لعودة القسم الثاني.

تقدم الرجاء بهدف في الشوط الأول، سجله اللاعب طارق سالم، وفي الشوط الثاني، أضاف خالد أبو زياده، الهدف الثاني، ثم أضاف زميله محمد رزق، الهدف الثالث، ثم سجل أبو قير هدفين ليخرج اللقاء بفوز محاربي الصحراء 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء، في المباراة الودية الأخيرة، مع أحد فرق الدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق غزل المحلة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، بالقسم الثاني، بينما سيلعب أبو قير مع الحمام، بالجولة ذاتها.