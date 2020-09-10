رياضة | عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره سموحة المقرر اقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمود جنش، حسام عبد المجيد، ياسين مرعي، محمد عنتر،كريم بامبو، محمد اوناجم، عمر السعيد، مصطفى محمد، حسام أشرف.