رياضة | تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة المستبعدين قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا الجمعة.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 ويأتي من خلفه الزمالك صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة المستبعدين على النحو التالي:

محمد محمود للإصابة، وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وصالح جمعة ومحمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية، وشريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي لانتهاء تعاقدهم مع الأهلي.

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وضمت قائمة الأهلي كل من: