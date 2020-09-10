رياضة | منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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فاز فريق البنك الأهلي، بهدف نظيف، على نظيره فريق منتخب السويس ، خلال اللقاء الودي، احرزه اللاعب محمد ناجح، والذي اقيم مساء اليوم الخميس ، بملعب البنك الأهلي .

وتعد هذه المباراه لفريق البنك، هي العاشرة ودياً حقق من خلالها الفوز في اربعة مباريات النجوم، واتحاد الشرطة، والسكة الحديد، ومنتخب السويس، وتعادل في ثلاث مباريات مع بتروچيت، والقناة، والإنتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضاً امام الداخليه، وانبي، والنصر.

يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الثاني، برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، بمسابقة دوري القسم الثاني.