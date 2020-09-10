رياضة | الترسانة يهزم البلاستيك استعدادًا لموقعة بتروجت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الترسانة يهزم البلاستيك استعدادًا لموقعة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، على حساب نظيره، فريق البلاستيك، بهدفين لهدف، في المباراة الودية ‏التي جمعت بينهما على ملعب حسن الشاذلي، استعداداً ‏لاستكمال مباريات دورى القسم الثاني والتحضير لمواجهة بتروجتن فى الحادي والعشرين من الشهر المقبل.



أحرز أهداف الترسانة كلاً من إيهاب فؤاد ومحمد كريسبو، بينما أحرز هدف البلاستيك الوحيد اللاعب محمد فهمي (حماصة).



ويواصل الترسانة استعداداته للقسم الثاني بمواجهة منتخب السويس وديا يوم الأثنين المقبل بنفس الملعب، بينما يواجه البلاستيك فريق المرج السبت المقبل.