شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يعزز تصدره للدوري التونسي بثنائية في «المتلوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزّز الترجي صدارته للدوري التونسي لكرة القدم، بفوزه على فريق نجم المتلوي 2- 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم الترجي عن طريق محمد اليعقوبي في الدقيقة 21، قبل أن يسجل إيزاكا هدف التعادل لنجم المتلوي في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 50 سجل زياد بريمة هدف الفوز للترجي.

ورفع الترجي رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد نجم المتلوي عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.