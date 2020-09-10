شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع إسلام أبوسليمة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الركبة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته بمباراة المصري وبيراميدز.

من جهته، أكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق، أن تشخيصه المبدئي هو إصابة اللاعب بالتواء شديد في مفصل الركبة مع تمزق لأربطة الركبة، تتضح مدى شدته من خلال التقرير الطبي لأشعة الرنين المغناطيسي التي سيجريها اللاعب مساء اليوم.

وكان المصري حقق الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.