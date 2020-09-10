شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يفتح النار على رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي، النار على رمضان صبحي لاعب الاحمر السابق الذي انتقل إلى بيراميدز.

وقال القيعي في برنامج «ملك وكتابة» على قناة الاهلي: احمد حسام ميدو قال ان بيراميدز قدم رمضان صبحي بشكل احترافي لكن اين هذه الاحترافية.

اضاف القيعي: الغمز واللمز والاساءة لجماهير ناديه القديم.. هل هذه احترافية.

واختتم القيعي: هل الاهلي ليس طموحك يا رمضان يا صبحي انت فزت بعدة بطولات مع الاهلي في سن صغير فكيف تتحدث عن ذهابك لبيراميدز من اجل الطموح والبطولات.