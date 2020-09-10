شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يفتح النار على رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي، النار على رمضان صبحي لاعب الاحمر السابق الذي انتقل إلى بيراميدز.
وقال القيعي في برنامج «ملك وكتابة» على قناة الاهلي: احمد حسام ميدو قال ان بيراميدز قدم رمضان صبحي بشكل احترافي لكن اين هذه الاحترافية.
اضاف القيعي: الغمز واللمز والاساءة لجماهير ناديه القديم.. هل هذه احترافية.
واختتم القيعي: هل الاهلي ليس طموحك يا رمضان يا صبحي انت فزت بعدة بطولات مع الاهلي في سن صغير فكيف تتحدث عن ذهابك لبيراميدز من اجل الطموح والبطولات.
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