شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي: الفوز على بيراميدز له طعم خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود وادي، مهاجم فريق المصري، عن سعادته بفوز فريقه المهم على بيراميدز بنتيجة ٠/١، اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال وادي، في تصريحات مع الإعلامي خالد رزق، عقب المباراة: «الفوز على بيراميدز له طعم خاص لأنه جاء بعد سلسلة نتائج سلبية أدت لفقدان اللاعبين الثقة».

وأضاف مهاجم المصري: «دخلنا المباراة بكل تركيز من أجل تحقيق الفوز ومصالحة جماهير بورسعيد بعد تذبذب النتائج منذ عودة بطولة الدوري، لذلك تعاهدنا جميعا على تحقيق الانتصار».

واختتم محمود وادي تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير المصري على الدعم والمساندة، رغم سوء النتائج الفترة الماضية، ووعد الجماهير بمواصلة الانتصارات في المباريات القادمة.

وفي سياق متصل، قال أحمد مسعود، حارس المصري، للإعلامي خالد رزق إن فريقه استحق الفوز على بيراميدز رغم قوة الفريق المنافس إلا أن رغبة اللاعبين حسمت الأمر.

وأكد مسعود أن فريقه كان بحاجة لهذا الفوز من أجل عودة الثقة للاعبين والفريق.

سجل هدف المصري محمود وادي في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

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جدير بالذكر أن المصري رفع رصيده للنقطة الـ 25 في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث.