شكرا لقرائتكم إبراهيم المنيسى: اتحاد الكرة لم يأخذ رأى الأهلى في تأجيل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم المنيسى، أن البعض وجه اتهامات للأهلى بعد الموافقة على تأجيل مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وعدم الموافقة على تأجيل مباراة المصرى.

وقال إبراهيم المنيسى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلى": اتحاد الكرة لم يستشير الأهلى في تأجيل مباراة المصرى ولم يطلب رأيه من الأساس لأنه هو من وضع شروط تأجيل المباريات، والأهلى ليس طرفا في الموضوع".

وأضاف المنيسى: "عبد الظاهر السقا اتصل بسيد عبد الحفيظ وقاله أنا داخل على اتحاد الكرة وطلع عندنا 9 حالات كورونا من تحاليل "رابيد تيست" رد سيد عبد الحفيظ وقاله إحنا عندنا 8 ولما عملنا المسحة بقوا 2 فلازم تعمل مسحة كورونا فقاله لا مش هنعمل وهنطلب التأجيل".

ومن جانبه، قال هعدلى القيعى: أن هناك تربص بالأهلى على مر الزمان ولازم يدخلوه في كل مشكلة، والزمان شاهد قبل كدة قالوا الاهلى مرديش يستضيف الإسماعيلى وبعديها أحداث بورسعيد، فالأهلى لن يفعل أي شيء يضر المنظومة الرياضية".

وأضاف عدلى القيعى: "برومو بيراميدز يوجه رسائل مكايدة لجماهير الاهلى ودا غلط كبير ومعتقدش أنهم استفادوا حاجة من كدة، وإشارة رمضان صبحى تشعل الجماهير ضده ومن المفترض أن يشكر الأهلى بدلا من استفزاز جماهيره".

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وأضاف عدلى القيعى: "وكلام رمضان مردود عليه، وهو الأهلى مش في طموحك يا رمضان علشان تروح بيراميدز علشان البطولات، أنت فضلت الفلوس على النقلة الكبيرة في مسيرته الاحترافية".

وردا على أحمد عفيفى، قال عدلى القيعى: أحمد عفيفى بيقول بكرة رمضان يرجع الأهلى، وأقول له الأهلى بكرة زى النهاردة وإمبارح ومفيش حد بيغلط في حق الأهلى ويعود مرة أخرى واسأل اللى فاتوا وهدفك ضرب أساس مبادئ الأهلى ولكن لن تستطيع لأن الأهلى سلاحه هو جماهيره وده اللى خسره رمضان صبحى".

وقال عدلى القيعى: أقول للجماهير لابد من إغلاق هذه الصفحة وعدم الحديث فيها وهناك من يستدرج الجماهير لأشياء أخرى بعيده عن الأخلاق والاحترام التي تعودوا عليه، فركزوا مع الاهلى فقط".