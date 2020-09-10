شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يسجل في الوقت القاتل امام الحدود.. والمقاولون يخطف المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق المقاولون العرب الفوز على ضيفه حرس الحدود، بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة صعد المقاولون المركز الثالث برصيد 47 متفوقًا على بيراميدز المتعثر اليوم امام المصري بفارق نقطتين، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 في المركز 14 من جدول الترتيب.

تقدم المقاولون مبكرًا عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 3، وتعادل حسن مجدي للحرس في الدقيقة 21، وسجل محمد عصام «هيصه» للمقاولون في الدقيقة 46، وتعادل توني جوميز للحرس في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 94 خطف البديل طاهر محمد طاهر هدف الفوز للمقاولون العرب بتسديدة صاروخية من داخل الـ18 تسكن شباك حارس الحدود لتنتهي المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 3-2.