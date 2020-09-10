شكرا لقرائتكم خبر عن تماسيح أسوان «تعطل» الانتاج بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروي الأول بنادي أسوان بقيادة مدربه احمد كشري محاولات الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني‘ بعدما حققا فوزا غاليا على الانتاج الحربي بثنائية نظيفه سجلها مهاجمه محمد اسماعيل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين ابطولة الدوري الممتاز .

ليرتفع رصيد أبناء الجنوب إلى 28 نقطة متقدما للمركز الثاني عشر ويتراجع الانتاج للمركز العاشر ب30 نقطة .