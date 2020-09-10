شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي «فيفا 21» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA عن طاقات الللاعبين اللذين سيتواجدون في النسخة الجديدة من اللعبة «FIFA 21»، حيث أعلنت اللعبة عن طاقات 100 لاعيب، أبرزها لاعبي التوب 10.

وشهد ترتيب التوب 10 تواجد اللاعب المصري محمد صلاح ضمن قائمة تقييمات اللاعبين، ليستمر ضمن العشرة الأوائل كما كان في نسخة اللعبة العام الماضي.

وإليكم ترتيب اللاعبين التوب 10 لنسخة «FIFA 21»:

المركز العاشر:

اللاعب السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي حصل على بطاقة تقييم 90 .

المركز التاسع:

اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وحصل الفرعون المصري على بطاقة تقييم 90، ويمتاز اللاعب بالسرعة الشديدة.

المركز الثامن:

اللاعب الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحصل اللاعب على بطاقة تقييم 90.

المركز السابع:

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، وحصل على بطاقة تقييم 90، ويعتبر «فان دايك» من أقوى المدافعين في اللعبة.

المركز السادس:

الحارس السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني، حيث حصل على بطاقة تقييم 91، ويعتبر من أفضل حراس المرمى في اللعبة.

المركز الخامس:

البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحصل على بطاقة تقييم 91.

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المركز الرابع:

اللاعب البلجييكي، كيفين دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصل على بطاقة تقييم 91، ويعتبر من أفضل لاعبي اللعبة في تسديد الركلات الحرة، والتمرير للاعبين.

المركز الثالث:

اللاعب البولندي ليفاندوفيسكي، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وحصل اللاعب على بطاقة تقييم 91.

المركز الثاني:

اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وحصل صاروخ ماديرا على بطاقة تقييم 92.

المركز الأول:

اللاعب ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وحصل ميسي على بطاقة تقييم 93، ليكون أعلى لاعب من حيث التقييم في لعبة FIFA 21.

ومن المنتظر أن تصدر نسخة اللعبة «FIFA 21» يوم السادس من أكتوبر المقبل على جميع أجهزة اللعب والتي من ضمنها بلايستيشن وإكس بوكس، حيث ينتظر جميع عشاق الألعاب الإلكترونية صدور نسخة لعبة «FIFA» كل عام.