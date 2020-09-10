شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقررة إقامتها اليوم الخميس في تمام الثامنة والنصف مساء على ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، وكاسونجو كابونجو.
خط الهجوم: أسامة فيصل.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش، حسام عبدالمجيد، ياسين مرعي، محمد عنتر،كريم بامبو، محمد اوناجم، عمر السعيد، مصطفى محمد، حسام أشرف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.