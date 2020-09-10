شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم الزمالك أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقررة إقامتها اليوم الخميس في تمام الثامنة والنصف مساء على ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، وكاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

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بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش، حسام عبدالمجيد، ياسين مرعي، محمد عنتر،كريم بامبو، محمد اوناجم، عمر السعيد، مصطفى محمد، حسام أشرف.