شكرا لقرائتكم خبر عن «فانتازي الدوري الإنجليزي»: الجواهر الخفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في التقرير الخامس للفانتازي، نستعرض معكم أسماء اللاعبين الذين تم تقديرهم بقيم مغرية للشراء نظرًا لما هم قادرين على تقديمه وإضافته من نقاط لفرق المستخدمين.

-حراسة المرمى:

سيكون هذا الإختيار على الأرجح للحارس البديل، لأن الحراس الأساسيين المميزين أسعارهم تتراوح بين 5.5 و6، لذا ستحاول تقليل سعر الإختيار للحارس البديل، وربما تحاول الاقتصاد في السعر فيكون هو حارسك الأساسي.

حراس مثل دوبرافكا من نيوكاسل (5)، ورامزديل من شيفيلد يونايتد (5)، وكذلك هناك مات راين من برايتون (4.5)، وهم من أكثر حراس المرمى نجاحًا في التصدي للكرات خلال الموسم الماضي، وقد ينضم فابيانسكي من ويست هام (5) لهذه القائمة لأن أرقامه في الموسم الماضي قد لا تكون مغرية، لكن البولندي غاب فترة ليست بالقليلة نتيجة الإصابة، ودوره هام في فريقه.

-الدفاع:

ما بين قيمة 4 لـ حد أقصى 5، سيكون هناك أسماء جيدة وقد يكون لها حضور مميز هذا الموسم، ثنائي الذئاب، كونور كودي ورومان سايس (5 لكل لاعب) يشكلان عنصرين أساسيين في فريق المدرب نونو سانتو، هناك ايضًا المدافع جون إيجان في شيفيلد يونايتد (5) والذي برزت قدراته التهديفية في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

مات تارجت ظهير أستون فيلا الأيسر (4.5) يعتبر خيارًا جيدًا ورخيص الثمن، كذلك إزري كونسا قلب دفاع أستون فيلا (4.5) بعد أداء كبير قدمه في رحلة هروب الفريق من الهبوط بعد استئناف الموسم الماضي.

بن وايت مدافع برايتون (4.5) سيكون تحت المجهر هذا الموسم لأنه اللاعب الذي رفض ناديه عروضًا وصلت ل 30 مليون باوند من أجل الإستغناء عنه، وهو اللاعب الذي كان في تشكيلة الموسم للتشامبيونشيب بسبب فترة إعارته مع ليدز يونايتد.

كايل واكر بيترز (4.5) من ساوثهامبتون سيكون خيار جيد، ظهير أيمن ذو قدرات هجومية ولاعب يعتمد عليه كثيرًا المدرب هازنهوتل، وسيكون سعره مغري للغاية لدخول التشكيلة.

رهان كبير لكنه يستحق التجربة هذا الموسم، وهو الثنائي القادم من الدوري الفرنسي لدفاع أرسنال، ويليام صاليبا (4.5) وجابرييل (5)، مع تكتيك المدرب أرتيتا الذي يعتمد على التأمين الدفاعي أولًا.

-الوسط:

تألق جون فليك (6) في الموسم الماضي وسيكون الرهان عليه مجددًا هذا الموسم، فلاعب وسط شيفيلد يونايتد كانت له مساهمات تهديفية ثابتة قبل فترة التوقف، لكنه غاب بعد استئناف الموسم بسبب الإصابات، والأن بعد تعافيه قد يكون خيارًا جيدًا للوسط وبسعر مميز.

الأمر نفسه لجواو موتينهو (5.5) لاعب وسط وولفرهامبتون، فالبرتغالي المخضرم هو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب نونو سانتو، وهو أخصائي تنفيذ الضربات الثابتة في الفريق، وقد صنع 7 أهداف الموسم الماضي.

ألان سان ماكسيمين (5.5) جناح نيوكاسل، لمع بشكل كبير في فترة ما بعد استئناف الموسم الماضي، وسيكون الرهان عليه مجددًا في صفوف فريق تحسن كثيرًا على مستوى الجودة مع صفقات مميزة هذا الصيف.

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جيمس وارد براوس (6)، قائد ساوثهامبتون وأخصائي الضربات الثابتة واللاعب المميز الذي يجيد تسجيل الأهداف.

أدم لالانا (6.5) بعد سنوات عديدة مع ليفربول وقبلها سنوات مميزة في ساوثهامبتون، سيكون لاعب برايتون الجديد رهانًا جيدًا للوسط، مع السعر، ومع فرصة اللعب اساسيًا مع رحيل أرون موي.

نابي كيتا (5.5) سيكون رهانًا، لكنه يستحق لأن القيمة قليلة وقدرة اللاعب كبيرة، سيكون الرهان ضد الإصابات، لكن نابي كيتا لو ظهر بحلته مع آر بي لايبزيج، سيكون إضافة هائلة.

تريزيجيه (5.5) من أستون فيلا سيكون خيارًا جيدًا بعد أن تألق في فترة ما بعد استئناف الموسم ولعبه دورًا هامًا في بقاء فريقه بالدوري، وبنفس السعر سيكون عبدالله دوكوري الوافد الجديد لإيفرتون اختيارًا جيدًا للاعب الوسط الذي يجيد تحقيق المساهمات الهجومية وبسعر مُغري.

-الهجوم:

كريس وود (6.5) هداف بيرنلي سيكون خيارًا جيدًا، وبنفس السعر سيكون كالوم ويلسون رهانًا جيدًا بعد موسم مخيب قضاه مع بورنموث، لكن الهداف الإنجليزي لديه الإمكانيات وسيلعب حوله صناع لعب أفضل مثل ألميرون، سان ماكسيمين ورفيقه السابق في بورنموث، راين فرايزر.

ميكيل أنطونيو (6.5) من ويست هام كان له دورًا كبيرًا في نهاية الموسم الماضي، وهو لاعب مجتهد يجيد تحقيق المساهمات التهديفية، لكن الإصابات دائمًا ما تكون العائق أمامه.

نيال موباي (6.5) هو مهاجم برايتون الأول وعنصر لا غنى عنه في خطة المدرب جراهام بوتر، وسجل اللاعب الفرنسي بالفعل 10 اهداف في الموسم الماضي.