شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك لامبارد يعلن غياب ثلاثي الفريق عن أولى مباريات «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تيشلسي الإنجليزي، إن هناك 3 لاعبين سيغيبون عن الفريق في افتتاحية مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار المدير الفني الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي للفريق، إلى أن الـ 3 لاعبين هم حكيم زياش، بن تشيلويل، وتياجو سيلفا، حيث أوضح «لامبارد» أن زياش وبن تشيلويل سيغيبان عن المباراة أمام برايتون بسبب الإصابة، أما تياجو سيلفا فسيكون بسبب أنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن.

وأوضح لامبارد أن زياش يعاني من إصابة في الركبة ومن المتوقع أنه سيعود للفريق خلال إسبوعين، أما بن تشيلويل فمازال في مرحلة رفع معدلات اللياقة البدنية.

يذكر أن فريق تشيلسي أبرم العديد من الصفقات في الانتقالات الصيفية الحالية، منها حكيم زياش، تيمو فيرنر، كاي هافرتز، بن تشيلويل، تياجو سيلفا، ومالانج سار.