الآسيوي يلغي كأس التضامن بسبب كورونا

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ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني أن المكتب التنفيذي وافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.
كما قرر المكتب التنفيذي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلا من الموعد السابق في شهر نوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.
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