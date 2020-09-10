الآسيوي يلغي كأس التضامن بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة الآن عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، على أن تستضيف دولة الإمارات النسخة المقبلة عام 2021.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني أن المكتب التنفيذي وافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

كما قرر المكتب التنفيذي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلا من الموعد السابق في شهر نوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.