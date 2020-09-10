الوحدة يضاعف احتفالاته بعقد البرتغالي فييرا

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وتمكن الوحدة للمرة الأولى في تاريخه من التأهل لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، بعد أن حل رابعا على لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفاز الوحدة أمس الأول 2 - 0 على مستضيفه الحزم في الجولة الأخيرة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.
من ناحية أخرى أعلن الوحدة عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي تعاقده مع الأسترالي ديمتري بيتراتوس، كما أعلن تمديد عقد جابر عسيري لمدة 4 أعوام حتى 2024.
- مدرب الوحدة الجديد:
- البرتغالي إيفو فييرا
- (44 عاما)
- قاد أندية ناسيونال ماديرا وماريتمو، وأفيس، وإستوريل، وفيتوريا سيتوبال في البرتغال
- خامس مدرب للفريق خلال عامين
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