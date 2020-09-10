شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يضاعف احتفالاته بعقد البرتغالي فييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الوحدة أمس تعاقده مع المدرب البرتغالي إيفو فييرا ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، وفي بطولة دروي أبطال آسيا التي تأهل الفرسان لها عقب الفوز بالمركز الرابع لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الوحدة للمرة الأولى في تاريخه من التأهل لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، بعد أن حل رابعا على لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الوحدة أمس الأول 2 - 0 على مستضيفه الحزم في الجولة الأخيرة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.

من ناحية أخرى أعلن الوحدة عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي تعاقده مع الأسترالي ديمتري بيتراتوس، كما أعلن تمديد عقد جابر عسيري لمدة 4 أعوام حتى 2024.