اتحاد الكرة المصري يشكو رئيس الزمالك للأولمبية

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وقال مصدر باتحاد الكرة المصري، «إن اللجنة الخماسية قررت التصعيد وقدمت شكوي رسمية ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية المصرية، طالبت فيها بضرورة إيقافه لتوجيهه إهانات لمسؤولي اللجنة، بجانب شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، طالبت فيها بضرورة منعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب هجومه الدائم على أعضاء اللجنة».
وأضاف المصدر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة ومحمد فضل عضو اللجنة قدما مذكرتين جديدتين للجنة الانضباط، للمطالبة بإيقافه مع المطالبة بتوقيع أشد عقوبة عليه.
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