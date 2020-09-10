اتحاد الكرة المصري يشكو رئيس الزمالك للأولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري التصعيد الرسمي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وتقديم شكوى بحقه لأكثر من جهة بعدما جدد هجومه على أعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة ناديه.

وقال مصدر باتحاد الكرة المصري، «إن اللجنة الخماسية قررت التصعيد وقدمت شكوي رسمية ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية المصرية، طالبت فيها بضرورة إيقافه لتوجيهه إهانات لمسؤولي اللجنة، بجانب شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، طالبت فيها بضرورة منعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب هجومه الدائم على أعضاء اللجنة».

وأضاف المصدر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة ومحمد فضل عضو اللجنة قدما مذكرتين جديدتين للجنة الانضباط، للمطالبة بإيقافه مع المطالبة بتوقيع أشد عقوبة عليه.