شكرا لقرائتكم خبر صحف العالم: الذهب يزين النادي الأشهرآسيويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عدد من صحف العالم إن الهلال الأكثر شعبية في آسيا والسعودية توج أعناق لاعبيه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد مشوار بطولي حافل، حيث توج باللقب عقب فوزه أمس الأول على الشباب بهدفين دون مقابل.

ورصدت صحيفة elbocn البيروفية المشهد الفرائحي لأندرية كارليو، حيث عنونت «كارليو يرفع كأس الدوري والعلم البيروفي»، وأشارت إلى المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الهلال والتي قادته للبطولة، وإلى حضوره الفني ونجاحه في الملاعب السعودية ومساهمته في قيادة فريقه لبطولة الدوري، ليصبح أحد الأوراق الهامة في يد مدرب البيرو ريكاردو جاريكا في تشكيلته القادمة.

وقالت شبكة americatv لقد ارتدى كارليو علم بلاده في لحظة توزيع الجوائز بعد الحصول على لقب الدوري السعودي مع فريقه بعد أن نجح في تحقيق اللقب القاري، ويسعى إلى تحقيق المزيد من البطولات معه.

وسلطت أكبر الصحف الرومانية الأضواء على المدير الفني لفريق الهلال الروماني رازوفان لوشيسكو الذي يعد ثامن مدير فني يقود الهلال من بداية الموسم ويختتمه ببطولة، حيث قالت صحيفة digisort إن لوشيسكو نجح في تحقيق اللقب الـ16 لبطولة الدوري، ووضعها في خزينة النادي الأكثر شهرة في الأندية السعودية، مشيدة بإنجازه السابق في تحقيق بطولة دوري الأبطال الآسيوي.

على صعيد آخر، ودع الهلال ملعب جامعة الملك سعود بالرياض (محيط الرعب) بعد 1065 يوما، سجل خلالها حضورا بطوليا وسجلا تاريخيا بتحقيق بطولة الدوري لموسمي 2017 و2019، ودوري أبطال آسيا التي ضل طريقها لعقدين.

Advertisements

وأنهى الهلال عقده المبرم بـ3 سنوات، وحمل اللاعبون أمتعتهم للمرة الأخيرة بعد نهاية لقاء الشباب تحضيرا للسفر اليوم للدوحة لخوض مباريات دوري أبطال آسيا، بعد أن ساهم لاعبوه في رفع الإيرادات للملعب بـ 2.2 مليون ريال عن كل مباراة، ورفع قيمته السوقية في المناقصات.

لم يودع الهلال ملعب الرعب ببطولة الدوري فحسب، بل وهو متصدر مجموعته الحالية في دوري أبطال آسيا، ووقف على دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الوداع الأخير ليعزز القوة التهديفية بتسجيله رقما قياسيا كأعلى معدل في الدوري بتسجيل 74 هدفا، والوصول إلى النقطة الـ72 التي كسر بها رقم منافسه النصر في بطولة النسخة الماضية بعد أن توقف عند النقطة الـ70.

ولم يكتف الهلال بالتوديع دون أن يكون ختامه للدوري (مسكا) في ملعب محيط الرعب، فكما ودع موسمه في 2017 ـــ 2018 برباعية مقابل هدف أمام الفتح، كرر الوداعية بمشهد مماثل أمام فريق الشباب بالفوز بهدفين لهدف.