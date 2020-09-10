شكرا لقرائتكم خبر مكافأة مليونية للاتحاديين بعد البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كافأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول الكروي بمبالغ مالية بلغت مليون و80 ألف ريال، عقب فوزهم على فريق العدالة وضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح اللاعبون راحة تمتد لـ10 أيام ثم العودة للتدريبات في 20 سبتمبر الحالي، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل الذي سيبدأ في 10 أكتوبر المقبل.

وبدأت إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على كرة القدم عقد اجتماعات مع المدير الفني فابيو كاريلي، لرصد احتياجاته من العناصر المحلية والأجنبية في الفريق، ومخاطبة اللاعبين الذين لا يرغب باستمرارهم لمنحهم مخالصات مالية أو البحث عن عروض لإعارتهم. وكان أول قرارات كاريلي بالتنسيق مع إدارة النادي منح المدافع عمار الدحيم مخالصة مالية والاستغناء عن خدماته، ثم تجديد عقد قائد الفريق المحترف المغربي كريم الأحمدي لمدة موسم.

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بدوره قدم رئيس النادي الحائلي اعتذاره للجماهير عما بدر منه ومن إدارته من إخفاقات وأخطاء هذا الموسم جعلت الفريق يصارع على الهبوط حتى انقضاء الجولة الأخيرة من الدوري.

وأكد الحائلي أنهم سيعملون على تهيئة الفريق والتعاقد مع محترفين محليين وأجانب يشكلون إضافة فنية للفريق للمنافسة على مسابقات الموسم المقبل، والاستفادة من الأخطاء الكارثية التي وقعت خلال الأشهر الماضية.

وأشار الحائلي إلى أنه قد مضى موسم من عمله في النادي بعد أن تمت تزكية مجلس إدارته لأربع سنوات مقبلة، تبقى منها ثلاث، ولا نية له للاعتذار عن مهمته بالاستقالة، مبينا أن الفريق بحاجة لاستقرار إداري وفني حتى يعود لسابق عهده منافسا على البطولات.