شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي: مباراة سموحة صعبة وإسلام جابر مطالب بالتمسك بالفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك سابقاً أن اسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول عليه التمسك بالفرص التي يحصل عليها خاصة وأن الفرق الكبرى لا تمنح مثل هذه الأمور كثيراً.

وقال مدحت عبد الهادي خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الزمالك الفضائية إن اسلام جابر على الكثير من الفرص ولم يقدم المستوى المأمول الذي تتمناه الجماهير البيضاء في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي.

وأثنى مدحت عبد الهادي على تفكير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قرر الاعتماد على امام عاشور في مركز المدافع الأيمن خاصة وأن اللاعب سبق وأن قدم مستويات رائعة في هذا المركز خلال تدريبات الأبيض وهو ما ننتظر أن يترجم في المواجهة اليوم أمام سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

سموحة ضد الزمالك