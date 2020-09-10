شكرا لقرائتكم أسوان يعطل عجلة الإنتاج الحربى بثنائية "إسماعيل" في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الكرة الأول بأسوان في الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزه محمد إسماعيل بالدقيقتين 10 و 56 جاء الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فيما جاء الهدف الثاني بعد أن قطع الكرة من بازوكا مدافع الإنتاج لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، دخل الإنتاج اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة، بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده للنقطة 28 نقطة محتلاً المركز الـ12 فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 30 محتلاً المركز العاشر.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين سيطر الإنتاج على معظم احداثها لكن دون تشكيل خطورة على دفاعات أسوان، والذي نجح في احراز هدف التقدم من الفرصة الوحيدة التي لاحت له طوال أحداث الشوط الأول، كما أحرز الهدف الثاني من خطأ ساذج من مدافع الإنتاج الحربي والذي صعب المأمورية على فريقنه لصالح المنافس قبل حوالي نصف ساعة من انتهاء المباراة.

لعب الانتاج الحربي بعد مباراة أسوان 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر، بينما لعب أسوان 26 مباراة فاز في 6وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.