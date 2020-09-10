قناة الزمالك تخطئ فى منافس الأبيض وتضع طلائع الجيش بدلا من سموحة

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جدة - عمرو شويل وقع الحساب الرسمى لقناة الزمالك فى خطأ كارثى بعدما أخطأت فى منافس الزمالك فى مباراة اليوم بعدما وضعت اسم طلائع الجيش بدلا من سموحة عندما أعلنت تشكيل الأبيض. ونشر الحساب الرسمى لقناة الزمالك على "فيس بوك"، تشكيل الزمالك قائلا: تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بدلا من نادى سموحة الذى سيواجهه اليوم. أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

تشكيل الزمالك حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة وإمام عاشور. خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومصطفى فتحى وأوباما وكاسونجو. خط الهجوم: أسامة فيصل. ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

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