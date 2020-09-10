شكرا لقرائتكم سموحة يجرى إحماء مواجهة الزمالك بقمصان "مؤمن زكريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سموحة، عمليات الإحماء قبل مواجهة الزمالك، بقمصان عليها صورة مؤمن زكريا جناح الأهلى، لدعمه قبيل المباراة التى ستقام بين الفريق الأبيض ونظيره السكندرى، على ستاد برج العرب، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.



لاعبو سموحة يدعمون مؤمن زكريا (2)



لاعبو سموحة يدعمون مؤمن زكريا (3)



لاعبو سموحة يدعمون مؤمن زكريا (7)

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويفتقد الزمالك فى المباراة جهود كلا من حازم إمام وأحمد عيد، وذلك بعدما حصل أحمد عيد على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مباراة طلائع الجيش، التى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فيما مازال حازم إمام يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهزاً بعدها للمشاركة فى المباريات المقبلة كما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محمود علاء مدافع الفريق من مباراة سموحة، وذلك بغرض إراحته فى إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفنى لإراحة العناصر الأساسية.