شكرا لقرائتكم كلوب: لا يمكننا التصرف مثل تشيلسي في سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يشعر بالقلق بسبب قلة نشاط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية مقارنة بأندية مثل تشيلسي.

وأنفق فريق تشيلسي، بقيادة مدربه فرانك لامبارد، ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين أمثال كاي هافيرتز من ليفركوزن (71 مليون) وتيمو فيرنر من لايبزيغ (45 مليون) وحكيم زياش (33 مليون) وبن تشيلويل من ليستر (50 مليون).

وأضاف كلوب أن فريقه تعاقد فقط مع كوستاس تسيميكاس مقابل 11.7 مليون جنيه إسترليني لأن حالة "عدم اليقين" من فيروس كورونا "أقل أهمية عند البعض".

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الخميس :" لا يمكننا تغيير هذا بين عشية وضحاها وأن نقول أننا نريد أن نتصرف مثل تشيلسي، الأندية في ظروف مختلفة ونحن نعيش في حالة من عدم اليقين في العالم كله ".

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وأكد :"لبعض الأندية يبدو أن عدم اليقين بشأن المستقبل أقل أهمية لأنها مملوكة من بلدان، أو مملوكة من قبل مجموعة قوية تتحكم في دول أو في صناعة معينة، وهذه هي الحقيقة".

ولدى ليفربول نظرة مختلفة في الانتقالات بعد استغلال بيع فيليب كوتينيو لبرشلونة في 2018 وأكمل تعاقده مع فيرجيل فان دايك في صفقة قياسية والحارس أليسون.

وكنتيجة لذلك، أنشأ كلوب فريقا وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين والآن يبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز كحامل اللقب للمرة الأولى في آخر 30 عاما. وأضاف كلوب :"نحن نوع مختلف من الأندية".

وأكد :"وصلنا للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا قبل عامين، وفزنا باللقب في العام التالي وفزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكوننا النادي الذي نحن عليه".