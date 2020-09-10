شكرا لقرائتكم أنشيلوتي يستهدف اللعب في أوروبا بعد ضم خاميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستهدف كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون اللعب في أوروبا بعد التعاقد مع ثلاثة لاعبين بارزين من بينهم الكولومبي جيمس رودريغيز لتعزيز تشكيلته.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير: هدفنا المنافسة على المراكز الأولى في الدوري للعب في أوروبا الموسم المقبل. هدفنا واضح جدا ولدينا الرغبة والطموح وأعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الأمر.

ورودريغيز القادم من ريال مدريد هو أكبر صفقة يبرمها أنشيلوتي لكن إيفرتون تعاقد أيضا مع لاعب الوسط البرازيلي آلان من نابولي وعبد الله دوكوري لاعب الوسط الدفاعي من واتفورد.

ورفعت هذه التعاقدات سقف التوقعات في النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد بانهاء الموسم في مراكز متقدمة والتأهل لأوروبا بدلا من احتلال مركز في وسط الترتيب.

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وقال أنشيلوتي : أعلم تماما مدى حماس جماهيرنا. إنهم سعداء حقا بهذه الصفقات فهم يريدون مشاهدة تشكيلة يمكنها المنافسة في الدوري الممتاز.

وأضاف المدرب الإيطالي الذي عمل مع رودريجغيز في ريال مدريد وبايرن ميونيخ : يمكننا تلبية رغباتهم هذا الموسم وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الأمر.

ويؤمن رودريغيز، الذي وقع على عقد لعامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام ثالث، بقدرة إيفرتون على المنافسة على اللقب.

وقال : لما لا؟ هناك الكثير من الشخصيات الرائعة والجادة في كل القطاعات في النادي ترغب في تحقيق انجازات والفوز بألقاب. لن يحدث هذا الأمر بين عشية وضحاها لكني أرى إشارات مشجعة.