الامارات | فوز ودي للفجيرة على خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي للفجيرة على خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة على خورفكان (3-1) في المباراة التي اقيمت اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، حيث سجل للفجيرة البرازيلي روزا، ومواطنه رولي وعلي عيد، بينما سجل لخورفكان هزاع سالم. وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة اربع مباريات ودية اعلن عن خوضها خورفكان، بينما هي الثالثة للفجيرة وكان اخرها الفوز على دبا الفجيرة بثنائية نظيفة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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