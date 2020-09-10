الامارات | الشارقة يستعد لدوري أبطال آسيا بالفوز وديا على حتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة على ضيفه حتا اليوم بهدف دون رد سجله إيغور كورنادو في الدقيقة 19، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة. وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الشارقة لدوري أبطال آسيا، التي سيواجه خلالها الدحيل القطري في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما التعاون السعودي وبيروزي الإيراني.

ومثلت المباراة الظهور الأول لمهاجم الشارقة الجديد البرازيلي ويلتون سواريز، بعد إنتقاله إليه قادما من نادي الوصل، بعدما تم التعاقد معه لموسم واحد فقط بديلا للمهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس الذي تعرض للإصأبة وخضع على إثرها إلى عملية جراحية.

لعب الشارقة المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوط، فقد دفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت اغلب العناصر الأساسية، فيما دفع المدرب عبدالعزيز العنبري في الشوط الثاني باللاعبين البدلاء للوقوف على مدى جاهزيتهم للإستحقاقات القادمة، في حين اختبر الجهاز الفني لفريق حتا جاهزية عناصره لمنافسات الموسم الجديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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