الامارات | مستشار لنادي الزمالك: اتحاد الكرة المصري لا يمكنه فرض عقوبة على مرتضى منصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار لنادي الزمالك: اتحاد الكرة المصري لا يمكنه فرض عقوبة على مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك المصري محمود العسال، أن اتحاد الكرة المصري لا يمكنه فرض أي عقوبة تأديبية على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد قررت توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مرتضى منصور.
وقال العسال في تصريحات لقناة الزمالك التلفزيونية: مرتضى منصور لديه حصانة، وطبقًا للقانون المصري لايجوز فرض عليه أي عقوبة تأديبية، لأنه عضو مجلس نواب" مؤكدا أن الأمر يتطلب الحصول على موافقة من مجلس النواب المصري.
وتطرق العسال إلى الحديث عن واقعة خصم 3 نقاط من نادي الزمالك نتيجة الانسحاب أمام الأهلي، وقال:"(الجبلاية) ارتكبت كارثة لأنها اعتمدت على لوائح و تغاضت عن لوائح أخرى، اتحاد الكرة فرض عقوبة على الزمالك دون توضيح أسباب القرار، وعلى أي مادة استند في قراره. وتابع: مرتضى منصور رجل قانون، لذا أطالب اتحاد الكرة بعدم تصفية الحسابات وسيتم الرد عليهم بالمستندات.
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