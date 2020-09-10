شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المصري يعتذر للجماهير بعد الفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر عمرو موسى، قائد فريق المصري، لجماهير بورسعيد بسبب سوء النتائج التي كان يحققها الفريق خلال الفترة الماضية منذ عودة الدوري.

وحقق المصري فوزا صعبا على بيراميدز بنتيجة ٠/١ اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المصري محمود وادي في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

وقال عمرو موسى في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد رزق: «نعم كنا نعاني من الإصابات والغيابات بسبب فيروس كورونا لكننا واصلنا العمل من أجل العودة للطريق الصحيح واقتناص الفوز».

وسأله الاعلامي خالد رزق عن دور المدرب الجديد على ماهر الذي ظهرت نتائجه بشكل سريع، فقال قائد المصري: «الكابتن على عالج أخطائنا بشكل سريع، ونجح في تحفيزنا من أجل تحقيق الفوز ومصالحة جماهير بورسعيد».

ووعد عمرو موسى الجماهير عبر لقائه مع الاعلامي خالد رزق بمواصلة انتصارات الفريق من أجل التقدم في ترتيب الدوري المصري.

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جدير بالذكر أن المصري رفع رصيده للنقطة الـ 25 في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث.