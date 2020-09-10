شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يدخل قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي واستبعاد «جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

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