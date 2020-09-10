شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن: الأهلي لم يتخلَّ عني.. وكل الشكر لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.

وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.