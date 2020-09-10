شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يحسم مصيره مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن اللاعب الجابوني بير إيمريك أوباميانج حسم مصيره مع فريق أرسنال الإنجليزي ووافق على تجديد عقده مع الجانرز.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن اللاعب سيجدد عقده مع الفريق الإنجليزي لمدة 3 سنوات، حيث سيتقاضى «أوبا» 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للتجديد خلال الأيام المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن أرسنال قد يعلن عن تجديد عقد أوباميانج قبل أولى مباريات الفريق بالدوي الإنجليزي أمام فولهام، السبت المقبل.

يذكر أن عقد أوباميانج ينتهي مع الأرسنال نهاية الموسم المقبل، وكانت ترددت بعض الأنباء عن إمكانية رحيله لبرشلونة الإسباني، ولكن الحديث الآن عن تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات مع الجانرز ليستمر تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.