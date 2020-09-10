شكرا لقرائتكم خبر عن أليخاندرو قائد أتالانتا يرفض اللعب في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، قائد أتالانتا، عرضًا ماليًا كبيرا من نادي النصر السعودي لضمه هذا الصيف قيمته 15 مليون يورو للفريق الإيطالي، بجانب راتبا سنويا إلى جوميز قدره 7.5 مليون يورو.

ووفقًا شبكة «الميركاتو» الإيطالية، فإن اللاعب بعد التفكير والنظر في الأمر، قرر البقاء في صفوف ناديه وعدم مغادرة بيرجامو.