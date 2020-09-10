شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر الوحدة الإماراتي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انسحب نادي الوحدة الإماراتي، من منافسات دوري أبطال آسيا 2020 المقامة في قطر، بعد أن ثبتت إصابة العديد من أعضاء النادي بفيروس كورونا، وخضوعهم لفترة الحجر الصحي.
وأرسل الاتحاد الآسيوي بدوره رسالة إلى الاتحاد الإماراتي للكرة، لإبلاغه برفضه طلب الوحدة والاتحاد الإماراتي، بتأجيل مباريات المجموعة الأولى لدوري الأبطال، والمنافس فيها الوحدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجبر الوحدة الإماراتي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.