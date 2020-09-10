شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر الوحدة الإماراتي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انسحب نادي الوحدة الإماراتي، من منافسات دوري أبطال آسيا 2020 المقامة في قطر، بعد أن ثبتت إصابة العديد من أعضاء النادي بفيروس كورونا، وخضوعهم لفترة الحجر الصحي.

وأرسل الاتحاد الآسيوي بدوره رسالة إلى الاتحاد الإماراتي للكرة، لإبلاغه برفضه طلب الوحدة والاتحاد الإماراتي، بتأجيل مباريات المجموعة الأولى لدوري الأبطال، والمنافس فيها الوحدة.