شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لمجلس الأهلي: «مشّيتوا أولادنا وسايبين نجل خالد بيبو اللي مبيعرفش يلعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه الشديد من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولجنة التخطيط بقطاع الناشئين لكرة القدم.

واختص «عمارة» «المصري اليوم»، في تصريحات خاصة: «مستاء للغاية من مجلس الأهلي وإدارة النادي، بسبب تواجد نجل خالد بيبو بفريق الأهلي 2005، وللأسف: (مبيعرفش يلعب!) هل سايبينه علشان هو ابن بيبو».

وأضاف: «هل من الطبيعي إن أولادنا يمشوا من الأهلي ويقعدوا نجل خالد بيبو فقط!».

يذكر أن هادي محمد عمارة، وعمر على ماهر، وأحمد طارق سليمان آخر الراحلين عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ووجه «عمارة» رسالة للجنة التخطيط ومجلس إدارة الأهلي: «أنتم فين من المهازل اللي بتحصل دي، ده يرضي مين؟!».

واختتم «عمارة» حديثه قائلاً: «ابن الوز عوام» ولكن عندما تكون لديه الموهبة الكافية وليس بالمحسوبيات والمجاملات من وجود لاعب مبيعرفش يلعب بالبلدي ومازال يلعب في الأهلي من أجل عيون والده «خالد بيبو».

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