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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احمد احمد: قررت الترشح لولاية ثانية لرئاسة الكاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الكاف.
وفي حديث له، قال رئيس الكاف: "تلقيت العديد من الطلبات للترشح مجددا لرئاسة الكاف".
وأضاف: " بعد دراسة متأنية قررت الترشح لولاية ثانية لرئاسة الكاف لاستكمال ما حققناه في الفترة الأخيرة".
وأكد أن جائحة كورونا فرضت نفسها على حسابات الكاف في العديد من الأمور وسيتم شرح ذلك تفصيليا في الإعلان عن عدة قرارات مهمة، مشيراً إلى أن الكاف لن يتمكن من إقامة أي مباريات حاليا بحضور الجماهير.
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