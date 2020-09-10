شكرا لقرائتكم محمد حمص عن قمة الأهلى والإسماعيلى: سنقاتل غدا وتذكروا مباراة "4/4" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضت مباريات كثيرة أمام الأهلى ،فهى مواجهات دائما ما تحمل طابع تنافسى كبير بين لاعبى الفريقين .. هكذا بدأ محمد حمص نجم ومدرب الإسماعيلى تصريحاته حول قمة "الأهلى والإسماعيلى، التى يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية غدا الجمعة ، فى قمة الأسبوع الـ26 ببطولة الدورى المحلى .
وأضاف حمص :”أتذكر مباراة 4-4 موسم حصولنا على لقب الدورى (2001-2002) واعتبرها معظم نقاد ومحللى الكرة المصرية بأنها أفضل مباراة فى تاريخ الدورى المحلى”. واستكمل :”أيضا المواجهة التى لا تنسى من الذاكرة وانتهت لصالحنا بنتيجة 3-0 عام 2007 بعد عودة الأهلى من اليابان”.
وأتم حديثه :”سنقاتل فى المباراة ، نتطلع لتقديم أفضل ما لدينا من أجل الاستمرار فى الانتصارات ، فى ظل حالة الاستفاقة للاعبين بعد الفوز فى الجولة الماضية بنتيجة كبيرة”.
وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإسماعيلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام، وشهدت القائمة انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 شهور عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلي كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وضمت القائمة في حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.
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