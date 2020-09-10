شكرا لقرائتكم أول تعليق للأهلى على تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق النادي الأهلي على قرار الاتحاد الافريقي اليوم الخميس بتأجيل مباريات نصف ونهائي مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري برئاسة أحمد أحمد والذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس بحضور ممثلين من مختلف أنحاء القارة السمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي إن هناك حالة من الترحيب الشديد لقرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" التي صدرت اليوم مشدداً على أن النادي لم يصله حتى الآن القرارات الرسمية الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم.

أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نشكو من المواعيد القديمة وليس لدينا مشكلات سواء كانت المباريات في شهر سبتمبر أو أكتوبر، الأهم بالنسبة لنا الاستعداد الجيد لخوض منافسات البطولة القارية بالشكل الذي يحقق طموحات الجماهير وأهداف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب".

أوضح عبد الحفيظ أن القرارات التي يتخذها الاتحاد الافريقي دائما ما يقف خلالها المسئولين لمصلحة جميع الأطراف وعلينا أن نتوافق مع تلك القرارات لأن هدفنا في النهاية تحقيق اللقب.

وبسؤال مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاستفادة الفنية للفريق خاصة في ظل النقص العددي بصفوف القلعة الحمراء حالياً بسبب الإصابات المتتالية أكد سيد عبد الحفيظ أن النواحي الفنية بالكامل من اختصاص المدرب السويسري رينيه فايلر وأنه صاحب الحق في الاستفادة الفنية من عدمها بعد تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الحالي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والرجاء والزمالك يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، فيما تقام جولة الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد بحيث تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يومي 17و18 من أكتوبر المقبل في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الإياب لنصف نهائي المسابقة القارية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل في القاهرة، فيما تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 6 من نوفمبر القادم.