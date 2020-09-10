شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن سلبية "rapid test" للاعبى الفريق قبل لقاء الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل الـ«rapid test»، الذي أجراه ‏الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على ‏استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.، ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا.‏

أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.

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من ناحية أخرى ، وجه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية رسائل دعم لمؤمن زكريا عبر برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، فى ظل معاناته من وعكة صحية شديدة أبعدته عن كرة القدم، وأكد الدكتور أشرف صبحى للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال ألفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذى يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له