شكرا لقرائتكم الأهلى : ننتظر عودة مؤمن زكريا والاحتفاء به طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه سعيد بوجود مؤمن زكريا لاعب الفريق، اليوم، لحضور حفل تكريمه من قبل منظومة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، أضاف: كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها، ونحن اليوم نحتفي به في بيته ووسط زملائه لتأكيد هذا المعنى.

وأوضح عبد الحفيظ أن تكريم مؤمن زكريا، اليوم، يأتي أيضا كخطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دائما دعمه الكامل لكل أبنائه، مؤكدًا أن الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، من أجل مساندته لتخطيها، مضيفاً أن الجميع يقدر ويحترم مؤمن زكريا، الذي قدم مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي، منذ أن كان لاعبًا في صفوف قطاع الناشئين وصولا إلى الفريق الأول، معربًا عن آماله بأن يتخطى مؤمن أزمته الصحية الحالية، وأن يعود سريعًا إلى ناديه وجماهير الأهلي.

Advertisements

وقام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، ، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

هذا وحضر اليوم اللاعب إلى مقر النادي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.