شكرا لقرائتكم أسوان يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الكرة الأول بأسوان الشوط الأول متقدماً على الإنتاج الحربي بهدف نظيف أحرزه محمد إسماعيل بالدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً ، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، يدخل الإنتاج اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

جاء الشوط الأول حماسياً من جانب الفريقين سيطر الإنتاج على معظم احداثه لكن دون تشكيل خطورة على دفاعات أسوان، والذي نجح في احراز هدف التقدم من الفرصة الوحيدة التي لاحت له طوال أحداث الشوط الأول.

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الإنتاج الحربى يسكن المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى طالب لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري لإنهاء الموسم في مركز يستحقه الفريق بعد الهروب من دوامة تراجع النتائج فيما شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل والتركيز فى اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في إنتشال الفريق من مراكز قاع الجدول.