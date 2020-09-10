شكرا لقرائتكم كهربا يعود لقائمة الأهلى ضد الإسماعيلى بعد غياب 7 أشهر.. وغياب جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإسماعيلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام، وشهدت القائمة انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 شهور عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلي كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وضمت القائمة في حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.
وكان الخليج 365 قد أكد أمس أن كهربا سيعود لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلي فيما تم استبعاد صالح جمعة، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.
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