شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على الحرس 2/1 فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب ، وحرس الحدود بتقدم المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، أحرز سيف الجزيرى للمقاولون في الدقيقة 3 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الجبل الأخضر ، ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، بينما تعادل حسن مجدى للحرس في الدقيقة 21 من احداث اللقاء ، وجاء هدف المقاولون ، ليشتت تركيز الحرس ، و يفقدهم السيطرة على الكرة ، ولكن نجح حسن مجدى في استلام الكرة من مصطفى جمال ، و سددها في شباك أبو السعود حارس ذئاب الجبل ليدرك التعادل لفريقه .
واصل فريق المقاولون السيطرة ، ليسجل الهدف الثانى بصاروخية محمد عصام ، في الدقيقة 48 ، بصناعة من لويس ادوارد و سيف الجزيرى ، لينتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف
يخوض المقاولون اللقاء بقائمة تضم محمود أبو السعود ، و امير عابد ، و سيف الجزيرى ، و شكرى نجيب ، و معروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير ، و عبد الوهاب إسماعيل .
بينما يضم تشكيل الحرس أحمد السعدنى، و حسن مجدى ، مؤمن عوض ، و محمد عبدالفتاح و خالد سامى ، و حامد خالد ، مصطفى جمال ، و أيوب بن مشارك ، و أحمد شرويدة ، و تونى لوكاسا ، و عبد الله جمعة .
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
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