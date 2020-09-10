شكرا لقرائتكم الأهلى يُسلم مؤمن زكريا قيمة عقده لمدة 3 مواسم خالصة الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، ، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

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هذا وحضر اليوم اللاعب إلى مقر الأهلي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

أقام لاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى حفل تكريم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذى يمر بظروف صحية صعبة وحرص اللاعبون وأفراد الجهاز الفنى على دعم اللاعب الذى حضر للنادى عصر اليوم قبل انطلاق المران الذى يختتم به الاهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى غدا فى الدورى ببرج العرب واحضر اللاعبين تورتة عليها صورة واسم زكريا.