شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستعيد نغمة الانتصار على حساب بيراميدز بعد غياب 7 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة وإيزى إيميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى

Advertisements

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: المهدى سليمان فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، وفى الوسط إبراهيم حسن وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فاروق وفى الهجوم جون أنطوى، ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكرى - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيونى - محمد فتحى - دودو الجباس - ايريك تراورى، وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.

وأصيب إسلام أبو سليمة مدافع المصرى البورسعيدى خلال لقاء فريقه أمام بيراميدز بعد ارتطمت قدمه بأرضية الملعب بقوة ولم يستطع اللاعب امتلاك نفسه لينزل على الأرض ويجرى عليه الجهاز الفني بقيادة على ماهر وزملائه نظرا لكثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ عودة المسابقة ، إلا أن الجهاز الطبي طلب من الجهاز الفني ضرورة استبدال اللاعب وهو ما استجاب له المدير الفني سريعا وقام بإشراك أحمد شوشة ، بالإضافة إلى أشراك حسن على بدلا من أحمد ياسر الذى اشتكى من الإصابة أيضا

وتراجع إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز في قراره بعدما اشهر الكارت الأحمر في وجه على جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعدما رأى حكم المباراة أن جبر قام بعرقلة عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى وهو في طريقه للمرمى ، وعند اللجوء للفار عاد نور الدين وألغى القرار في الوقت الذى مازالت النتيجة تشير للتقدم المصرى بهدف مقابل للاشئ عن طريق الفلطسينى محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر اللقاء