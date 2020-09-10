شكرا لقرائتكم الأندية الأوروبية تستثمر مليار دولار لتطوير "الشباب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، أن أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا تستثمر 870 مليون يورو على تطوير اللاعبين الشباب في 2020، وتصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة.

وأوضح تقرير يويفا أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 6.1 مليون يورو لكل منها على المواهب الشابة. وجاءت أندية دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) في المركز الثاني باستثمار كل ناد 5.3 مليون يورو.

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وحلت فرنسا في المركز الثالث بإنفاق كل فريق أربعة ملايين و700 الف يورو مقابل أربعة ملايين و600 الف مليون يورو للأندية الإيطالية وثلاثة ملايين و400 الف يورو للأندية الإسبانية.

وأشار يويفا إلى أن نحو 20 بالمئة من هذه الأموال تأتي من خلال مدفوعات صندوق التضامن، حيث من المسموح للأندية التي لا تشارك في البطولات الأوروبية المشاركة به. وأنفق يويفا أكثر من مليار يورو خلال العقد الماضي على تطوير اللاعبين الشباب، الذين انتقلوا لحوالي 1629 فريقا مختلفا.

وتزايد معدل الإنفاق السنوي بثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير حيث ارتفع من 43 مليون يورو في موسم 2008 -2009 إلى 139 مليون يورو في موسم 2018-2019.