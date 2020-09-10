السويسري هيرشي بطل المرحلة 12 في طواف فرنسا

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ساران: أحرز الدراج الشاب السويسري مارك هيرشي (22 عاما) المرحلة الثانية عشرة من طواف للدراجات الهوائية الخميس في ساران (كوريز) الممتدة على مسافة 218 كيلومترا، في حين احتفظ السلوفيني بريموز روغليتش (جومبو) بالقميص الاصفر وبصدارة الترتيب العام.

وتفوق هيرشي المشارك في الطواف الفرنسي للمرة الأولى بقميص فريق "صَن ويب"، بفارق 50 ثانية عن الفرنسي بيار رولان الذي تقدم بدوره على مجموعة من الدراجين، أولهم الدنماركي سورن كراغ أندرسن، زميل الدراج السويسري والذي نجح في نيل المركز الثالث.

ونجح هيرشي في فرض نفسه للمرة الاولى في النسخة الحالية بعدما كاد أن يلامس هذا الإنجاز مرتين منذ انطلاق المنافسات من نيس، وقد اعتمد استراتيجية ناجحة قادته لتسريع إيقاعه والضغط بقوة في الكيلومترات الـ 28 الاخيرة.

ووقف الفرنسي جوليان ألافيليب سدا منيعا أمام طموحات بطل العالم للشباب عام 2018 بعدما تفوق عليه في المرحلة الثانية، ليعود هيرشي ويتجرع من الكأس المرة ذاتها في المرحلة التاسعة باحتلاله للمركز الثالث.

ويعود الفوز الأخير لدراج سويسري في الطواف الفرنسي إلى عام 2012، حين فرض فابيان كونسيلارا نفسه في المرحلة الافتتاحية في لياج (ضد الساعة) في بلجيكا.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الـ11:

1- السويسري مارك هيرشي 5:08,49 ساعات

2- الفرنسي بيار رولان بفارق 47 ثانية

3- الدنماركي سورن كراغ أندرسن بفارق 52 ث.

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4- الفرنسي كونتين باشيه نفس الفارق

5- الإسباني خيسوس هيرادا نفس الفارق

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 51:26,43 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث.

3- الفرنسي رومان باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث